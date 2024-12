Gesamtprüfungsanzahl von Integrationskurs-Teilnehmern

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie „die Gesamtprüfungsanzahl von Teilnehmern von allen Integrationskursen, sowohl an privaten als auch staatlichen Sprachschulen insgesamt“ lautet. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/13976) unter anderem danach, wie viele Prüflinge die Prüfungen in den Jahren 2025 bis 2023 innerhalb welchen Niveaus des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprache bestanden haben.