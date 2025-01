Berlin: (hib/SCR) Das BSW thematisiert in einer Kleinen Anfrage (20/14349) deutsche Rüstungsexporte in die Türkei. Die Abgeordneten verweisen auf die Außenpolitik des Nato-Landes, etwa die Unterstützung islamistischer Terrororganisationen, und fragen insbesondere zum Agieren der Türkei in Syrien. Zudem geht es um Details zu den Rüstungsexporten aus Deutschland in das Land.