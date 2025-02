Bilanz der Bundesregierung zum barrierefreien Tourismus

Berlin: (hib/NKI) Die Gruppe Die Linke fragt nach der Bilanz der Bundesregierung zur Entwicklung des barrierefreien Tourismus in Deutschland. In einer Kleinen Anfrage (20/14911) verlangen die Abgeordneten Auskunft darüber, was die Bundesregierung in der 20. Wahlperiode, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, zur Entwicklung des barrierefreien Tourismus in Deutschland getan und erreicht hat.