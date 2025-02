Kriminalitätsbelastung an den zehn größten Bahnhöfen

Berlin: (hib/STO) Über die Kriminalitätsbelastung an den zehn größten deutschen Bahnhöfen berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/14959) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/14491). Danach wurden im vergangenen Jahr am Hauptbahnhof Frankfurt/Main insgesamt 8.156 Straftaten festgestellt, am Kölner Hauptbahnhof 8.045 und am Hamburger Hauptbahnhof 6.753. Die Zahl der im Jahr 2024 festgestellten Straftaten am Münchner Hauptbahnhof lag den Angaben zufolge bei 4.914, am Berliner Hauptbahnhof bei 4.493, am Stuttgarter Hauptbahnhof bei 3.792 und am Hauptbahnhof Düsseldorf bei 3.575. Am Bahnhof Berlin-Ostkreuz wurden im vergangenen Jahr laut Vorlage 943 Straftaten registriert, am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße 725 und am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen 655.

Wie aus der Antwort ferner hervorgeht, wurden bei der Zahl der Gewaltdelikte im vergangenen Jahr die meisten am Münchner Hauptbahnhof mit 735 registriert, gefolgt vom Berliner Hauptbahnhof mit 715 und vom Kölner Hauptbahnhof mit 682, während am Hamburger Hauptbahnhof 546 und am Frankfurter Hauptbahnhof 534 verzeichnet wurden. 422 Gewaltdelikte waren es im Jahr 2024 laut Bundesregierung am Hauptbahnhof Düsseldorf und 220 am Stuttgarter Hauptbahnhof. 177 Gewaltdelikte wurden laut Vorlage am Bahnhof Berlin-Ostkreuz gezählt, 120 am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße und 99 am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen.

Als Grundlage für die Bestimmung der zehn größten Bahnhöfe wurde die Anzahl der Bahnreisenden in den Jahren 2023 und 2024 genutzt, wie die Bundesregierung ausführt. Danach lag die Zahl der Bahnreisenden pro Tag vergangenes Jahr am Hamburger Hauptbahnhof bei 345.000, am Frankfurter Hauptbahnhof bei 277.000, am Münchner Hauptbahnhof bei 264.000, am Bahnhof Berlin-Ostkreuz bei 254.000 und am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße bei 229.000. Mit 191.000 wird die Zahl der Bahnreisenden pro Tag für das Jahr 2024 beim Berliner Hauptbahnhof angegeben, mit 180.000 beim Kölner Hauptbahnhof und mit 175.000 beim Stuttgarter Hauptbahnhof, gefolgt vom Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen mit 157.000 und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof mit 153.000.