Transfer von Daten der Bundesverwaltung in Clouds

Berlin: (hib/STO) Die Gruppe Die Linke will wissen, nach welchen Kriterien bewertet wird, ob ein Transfer von Daten und Anwendungen der Bundesverwaltung in Clouds sinnvoll ist. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/15036) danach, inwiefern der Bund „entsprechend der Multi-Cloud-Strategie“ derzeit mit den Bundesländern bei der Beschaffung von Clouds kooperiert. Auch fragt sie unter anderem, welche IT-Dienstleister in welchem Umfang in die Bereitstellung der Bundescloud eingebunden sind oder eingebunden werden sollen.