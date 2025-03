Berlin: (hib/HAU) Der Evaluierungsbericht zur Riedbahn-Sanierung befindet sich laut Bundesregierung derzeit noch in der Erarbeitung. „Eine Vorlage des Berichts an den Verkehrs- und Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ist bis Ende März 2025 geplant“, heißt es in der Antwort der Regierung (20/15085) auf eine erneute Nachfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/15025).