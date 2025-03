PKGr zu „Medienberichterstattung Laborthese Sars-CoV II“

Berlin: (hib/STO) „Medienberichterstattung Laborthese Sars-CoV II“ lautet der Titel einer als Unterrichtung (20/15112) vorliegenden öffentlichen Bewertung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr). Danach hat das Gremium „die aktuelle Medienberichterstattung über die Untersuchungen des Bundesnachrichtendienstes zu den Ursprüngen des Sars--CoV II-Virus“ zur Kenntnis genommen. Wie das PKGr dazu weiter erklärt, hat die Bundesregierung in der Beratungssitzung den Sachverhalt in einigen Punkten anders beschrieben als in der medialen Berichterstattung dargestellt.

„Das Parlamentarische Kontrollgremium ist gleichwohl der Auffassung, die Bundesregierung hätte das Gremium früher unterrichten müssen, welche konkreten Arbeitsthesen bezüglich des Ursprungs der Corona-Pandemie der Bundesnachrichtendienst prüft und aufklärt“, heißt es in der Unterrichtung weiter. .Das Aufklärungsinteresse und den Untersuchungsprozess an sich begrüße das Gremium ausdrücklich. Es erwarte, dass die Bundesregierung spätestens nach dem bevorstehenden Abschluss der Untersuchungen die Öffentlichkeit entsprechend unterrichtet.