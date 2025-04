AfD fragt nach Rekrutierungsveranstaltung der Ukraine

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über eine Rekrutierungsveranstaltung des internationalen Bataillons der 12. Spezialkräftebrigade „Asow“ der ukrainischen Streitkräfte, die laut Presseberichten im Februar dieses Jahres in der Nähe von Berlin stattgefunden haben soll. Die AfD will in ihrer Kleinen Anfrage (21/11) von der Bundesregierung unter anderem wissen, ob sie vorab über die Veranstaltung informiert war, auf welcher rechtlichen Grundlage sie durchgeführt wurde und ob die Regierung Kenntnisse über weitere ähnliche Veranstaltungen der ukrainischen Streitkräfte auf deutschem Territorium hat.