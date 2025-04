Bericht über Parlamentarische Versammlung des Europarates

Berlin: (hib/PK) Der Bericht über die erste Sitzungswoche 2025 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 27. bis 31. Januar 2025 in Straßburg liegt als Unterrichtung (21/31) der deutschen Delegation vor. Themenschwerpunkte waren dem Bericht zufolge eine Debatte über das europäische Engagement „für einen gerechten und dauerhaften Frieden“ in der Ukraine, eine Dringlichkeitsdebatte über die Notwendigkeit freier Wahlen in Belarus, die humanitäre Krise im Gazastreifen und eine Debatte über die Notwendigkeit einer erneuerten regelbasierten internationalen Ordnung.