Linke fragt nach Sprachanforderungen beim Ehegattennachzug

Berlin: (hib/AHE) Nach Details zum Ehegattennachzug erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (21/56). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, wie viele Visa zum Ehegattennachzug in den Jahren 2023 und 2024 erteilt wurden. Die Fragesteller erkundigen sich in diesem Zusammenhang auch nach statistischen Angaben zu den von den Goethe-Instituten in diesen Jahren abgehaltenen Prüfungen „Start Deutsch 1“ im Rahmen des Ehegattennachzugs sowie nach den Kosten einer Kurs- beziehungsweise Prüfungsteilnahme.