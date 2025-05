AfD fragt nach Lobbyarbeit im Bundesinnenministerium

Berlin: (hib/STO) „Lobbyarbeit im Bundesministerium des Innern und für Heimat“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (21/75). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele externe Mitarbeiter in den Jahren seit 2006 im Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) tätig waren beziehungsweise sind. Auch will sie unter anderem wissen, wie viele und welche der externen Mitarbeiter im genannten Zeitraum im BMI an der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen mitgewirkt hatten beziehungsweise haben.