Disziplinarverfahren gegen Bundesbeamte thematisiert

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Disziplinarverfahren in Bundesbehörden seit dem 1. April 2024 bis heute gegen aktive Bundesbeamte beziehungsweise solche im Ruhestand eingeleitet worden und derzeit noch ohne Abschluss durch Disziplinarverfügung oder Einstellungsverfügung sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (21/89) unter anderem danach, wie viele Disziplinarverfügungen seit dem 1. April 2024 bis heute gegen aktive Bundesbeamte beziehungsweise solche im Ruhestand in Bundesbehörden ausgesprochen wurden.