Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, in welcher Höhe im Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2024 Mittel zur Ertüchtigung oder Bohrung von Trinkwassernotbrunnen in Thüringen zur Verfügung standen. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (21/142) unter anderem danach, wie viele und welche Trinkwassernotbrunnen in Thüringen im genannten Zeitraum ertüchtigt beziehungsweise gebohrt wurden.