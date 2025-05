Zahl von Teilnehmern an Integrationskursen erfragt

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, wie viele Personen 2024 und im bisherigen Jahr 2025 einen Integrationskurs begonnen haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (21/152) danach, wie viele Berechtigungen beziehungsweise Verpflichtungen zur Integrationskursteilnahme 2023, 2024 und im bisherigen Jahr 2025 ausgesprochen wurden. Ferner fragt sie unter anderem, wie viele Personen aktuell auf einen Platz in einem Integrationskurs warten.