Linke fragt nach Wasserstoffprojekten

Berlin: (hib/NKI) Nach Details zum Engagement der Bundesregierung im Zusammenhang mit Wasserstoffprojekten in Uruguay, Chile und Kolumbien erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (21/197). Die Bundesregierung soll unter anderem beantworten, welche Projekte mit Bezug zu Wasserstoff in Uruguay, Kolumbien oder Chile gefördert werden, ob es konkrete Absichtserklärungen oder Vereinbarungen hinsichtlich Wasserstofflieferungen zwischen deutschen und uruguayischen, kolumbianischen oder chilenischen Unternehmen gibt und welche Unternehmen aus Deutschland an Wasserstoffprojekten in diesen Ländern beteiligt sind.