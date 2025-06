AfD fragt nach „Tatverdächtigenbelastungszahlen“

Berlin: (hib/STO) Um sogenannte Tatverdächtigenbelastungszahlen (TVBZ) nichtdeutscher „Tatverdächtigengruppen“ geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (21/489). Die TVBZ „ist das Verhältnis der ermittelten Tatverdächtigen insgesamt ab acht Jahren, errechnet auf 100.000 Einwohner des entsprechenden Bevölkerungsanteils“, wie die Fraktion in einer früheren Kleinen Anfrage (21/60) ausführte. Wissen will sie unter anderem, welche zehn nichtdeutschen Tatverdächtigengruppen mit Wohnsitz in Deutschland jeweils die höchste TVBZ bei „Straftaten insgesamt“ neben den in Deutschland ansässigen deutschen Tatverdächtigen aufweisen.