Berlin: (hib/STO) Um den „Polizeieinsatz beim Spiel RB Leipzig gegen St. Pauli am 9. Februar 2025“ geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (21/503). Darin schreibt die Fraktion, dass das „Hamburger Abendblatt“ am 13. Februar 2025 über das polizeiliche Auftreten beim Heimspiel von Rasenball Leipzig gegen den FC St. Pauli berichtet habe. „Demnach seien die Fans des Hamburger Vereins mit Ankunft am Leipziger Hauptbahnhof massiv von der Polizei verbal und körperlich angegangen worden“, führt die Fraktion weiter aus. Dieses Verhalten der Polizei solle bis zur Abreise der St.-Pauli-Fans angehalten haben.

Wissen wollen die Abgeordneten, wie viele Einsatzkräfte der Bundespolizei im Zusammenhang mit dem Fußballspiel im Einsatz waren. Auch fragen sie unter anderem, ob im Hinblick auf das Einsatzgeschehen disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen einzelne am Einsatz beteiligte Bundespolizisten anhängig sind.