Oster ist stellvertretenden Innenausschuss-Vorsitzender

Berlin: (hib/STO) Der Innenausschuss hat den CDU-Abgeordneten Josef Oster zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Auf Oster entfielen am Mittwochvormittag in geheimer Wahl 38 Ja-Stimmen bei drei Nein-Stimmen. Die CDU/CSU-Fraktion hat in dieser Wahlperiode das Vorschlagsrecht für den stellvertretenden Vorsitzenden in dem Gremium.

Zuvor hatte die AfD-Fraktion erneut ihren Abgeordneten Jochen Haug für den Vorsitz in dem Gremium vorgeschlagen. Haug erreichte in geheimer Wahl jedoch keine Mehrheit. Der AfD-Fraktion steht in dieser Wahlperiode im Innenausschuss das Vorschlagsrecht für den Ausschussvorsitz zu. In der konstituierenden Sitzung des Ausschusses hatte Haug ebenfalls die Mehrheit verfehlt.