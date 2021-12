Islamistische Kämpfer aus Deutschland

Inneres und Heimat/Antwort - 21.12.2021 (hib 1140/2021)

Berlin: (hib/PK) Der Bundesregierung liegen Erkenntnisse zu mehr als 1.150 Islamisten vor, die seit 2011 aus Deutschland in Richtung Syrien oder Irak gereist sind. Mehr als die Hälfte dieser Frauen und Männer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, darunter Personen mit einer weiteren Staatsangehörigkeit, heißt es in der Antwort (20/166) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/72) der AfD-Fraktion.

In rund 65 Prozent der Fälle liegen konkrete Anhaltpunkte dafür vor, dass die Islamisten auf Seiten des sogenannten Islamischen Staates (IS), der al-Qaida oder deren nahestehenden Organisationen oder anderer terroristischer Gruppierungen an Kämpfen teilgenommen haben.

Die meisten Ausreisen wurden den Angaben zufolge in den Jahren 2013 bis 2015 registriert. Die meisten Personen waren zum Zeitpunkt der Ausreise jünger als 30 Jahre.