Acht Kontakte mit Unternehmer Wruck bekannt

Finanzen/Antwort - 07.01.2022 (hib 5/2022)

Berlin: (hib/HLE) Der Bundesregierung sind insgesamt acht Termine von Regierungsvertretern bekannt, an denen auch der Unternehmer Daniel Wruck teilgenommen hat. Dabei habe es sich unter anderem auch um Telefonkonferenzen mit einem größeren Teilnehmerkreis gehandelt, bei denen im Nachgang allerdings nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden könne, dass alle genannten Teilnehmer tatsächlich an dem Termin teilgenommen hätten, erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/338) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/200). Zu Kontakten des Unternehmers Wruck mit Commerzbank Chef Manfred Knof liegen der Bundesregierung sowie ihren nachgeordneten Behörden keine Informationen vor.