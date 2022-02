An ziviler Seenotrettung beteiligte Organisationen erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 11.02.2022 (hib 51/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will von der Bundesregierung erfahren, welche Organisationen mit Sitz in Deutschland im Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2021 an der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer beteiligt waren. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/611) unter anderem danach, wie viele Menschen nach Kenntnis der Bundesregierung im genannten Zeitraum von diesen Organisationen im Mittelmeer gerettet wurden.