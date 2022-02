Islamistisch-terroristisches Personenpotenzial

Inneres und Heimat/Antwort - 21.02.2022 (hib 73/2022)

Berlin: (hib/STO) Das so genannte islamistisch-terroristische Personenpotenzial (itP) hat im vergangenen Jahr laut Bundesregierung rund 1.950 Personen umfasst, die als gewaltbereit beziehungsweise gewalttätig gelten. Über das itP werden „gewaltbereite Extremisten im Bereich Islamismus/islamistischer Terrorismus, also (Einzel-)Personen, zu denen Hinweise auf eine persönliche Gewaltbereitschaft vorliegen“, unabhängig von ihrer Organisationszugehörigkeit erfasst, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/717) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/582) erläutert.