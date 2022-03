Knotenpunkt der Ortsumfahrung Pirna mit Ampel oder Kreisel

Verkehr/Kleine Anfrage - 07.03.2022 (hib 92/2022)

Berlin: (hib/HAU) Die Gestaltung des Knotenpunktes Sonnenstein der künftigen Ortsumfahrung Pirna (Sachsen) an der Bundesstraße B172 stellt die Fraktion Die Linke in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (20/883). Die Abgeordneten verweisen darin auf Bürgerinitiativen, die an Stelle der geplanten Ampelkreuzung den Bau eines Kreisverkehrs fordern. Die Linksfraktion will nun unter anderem wissen, ob die Bundesregierung die Ansicht teilt, dass am Knotenpunkt Sonnenstein der Bau eines Kreisels sachgerecht wäre und ob die Planungen dahingehend geändert werden können.