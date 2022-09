Staatliche Förderung von DAX-Unternehmen

Finanzen/Kleine Anfrage - 13.09.2022 (hib 445/2022)

Berlin: (hib/HLE) Welche zum Deutschen Aktienindex DAX gehörenden Unternehmen von der Bundesregierung gefördert werden, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3256) in Erfahrung bringen. Gefragt wird auch nach der Förderung von Unternehmen, die zum MDax und zum SDAX gehören.