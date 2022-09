AfD: Flughafen-Slots flexibler vergeben

Verkehr/Antrag - 29.09.2022 (hib 502/2022)

Berlin: (hib/EMU) Um unnötige Flüge auf europäischer Ebene zu vermeiden, soll sich die Bundesregierung für eine Reform der Regeln bei der Vergabe von Flughafen-Slots einsetzen. Das fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/3702). Es müsse einen Sekundärhandel der Slots durch Fluggesellschaften unter Mitwirkung der Flughafenkoordinatoren angestrebt werden, um Slots, die aus wirtschaftlichen Gründen von einer Fluggesellschaft nicht genutzt werden können, zeitweilig übertragen zu können.

Die Abgeordneten schreiben in ihrem Antrag weiter, dass sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene für die Einführung eines Systems zur Slot-Reservierung einsetzen solle, um Fluggesellschaften Anreize zu bieten, nicht genutzte Slots rechtzeitig zurückzugeben.

Weiterhin sei zu prüfen, wie die Vergabe von Flughafen-Slots weiter flexibilisiert und transparent gemacht werden könne, um eine effiziente und marktgerechte Vergabe von Start- und Landerechten an deutschen Flughäfen sicherzustellen, heißt es in dem Antrag, der am Donnerstag in einem vereinfachten Verfahren den Verkehrsausschuss überwiesen werden soll.