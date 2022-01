BILDTERMINE & STATEMENTS: Parlamentspräsidenten von Israel und Österreich zu Besuch bei Bundestagspräsidentin Bas

Dienstag, 25. Januar 2022, 9 Uhr / Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 024

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas empfängt den Präsidenten der Knesset des Staates Israel, Mickey Levy, zu einem Gespräch. Zu Beginn des Treffens wird sich der Gast in das Gästebuch des Bundestages eintragen. Dabei und zu Beginn des Gesprächs besteht Gelegenheit für Bilder. Herr Levy kommt zu einem offiziellen Besuch nach Deutschland und wird auch an der Gedenkstunde des Bundestages am 27. Januar teilnehmen.

Dienstag, 25. Januar 2022, 11 Uhr / Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037

Bundestagspräsidentin Bas empfängt den Präsidenten des österreichischen Nationalrates, Wolfgang Sobotka, zu einem Gespräch.

Dienstag, 25. Januar 2022, 13.30 Uhr / Westportal

Statements und Bildtermin: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, der Präsident der Knesset, Mickey Levy, und Österreichs Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka treffen sich am Schriftzug #WeRemember vor dem Reichstagsgebäude. Alle drei geben Statements ab. Kurze individuelle Interviewwünsche mit den Präsidenten im Anschluss vereinbaren Sie bitte direkt mit den Pressestellen der jeweiligen Botschaften.

In diesem Jahr beteiligt sich der Deutsche Bundestag auf Anregung des österreichischen Parlamentspräsidenten Sobotka an der weltweiten digitalen Erinnerungsaktion #WeRemember. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte unserer Presseinformation vom 20. Januar: www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2022/pm-220120-weremember-878114

