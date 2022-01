BILDTERMINE: Bundestag beteiligt sich an der Gedenkkampagne #WeRemember

Der Schriftzug #WeRemember des Jüdischen Weltkongresses wird vom 22. bis 27. Januar 2022 von jeweils 16 Uhr bis 7 Uhr auf die westliche Fassade des Reichstagsgebäudes projiziert. Darüber hinaus wird auf der Treppe des Westportals des Reichstagsgebäudes ein dreidimensionaler Schriftzug aufgestellt.

Statements und Bildtermin: Am Dienstag, 25. Januar um 13.30 Uhr werden sich Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, der Präsident der Knesset, Mickey Levy und Österreichs Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka am Schriftzug vor dem Reichstagsgebäude treffen. Alle drei geben Statements ab. Kurze individuelle Interviewwünsche mit den Präsidenten im Anschluss vereinbaren Sie bitte direkt mit den Pressestellen der jeweiligen Botschaften.

Bildtermin: Am Donnerstag, 27. Januar um ca. 11.10 Uhr (direkt nach der Gedenkstunde im Plenarsaal) werden die Gedenkredner Frau Inge Auerbacher und der Knesset-Präsident Levy sowie Bundestagspräsidentin Bas und die anderen Spitzen der deutschen Verfassungsorgane ebenfalls den Schriftzug vor dem Westportal besuchen. Dabei gibt es für Medienvertreter Gelegenheit für Bildaufnahmen.

Hintergrund:

Seit 2017 ruft der Jüdische Weltkongress gemeinsam mit der UNESCO am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, zur weltweiten Gedenkkampagne #WeRemember auf. Auf Vorschlag des österreichischen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka wurde 2021 auf der Konferenz der EU-Parlamentspräsidentinnen und Parlamentspräsidenten vereinbart, dass sich im Jahr 2022 die Parlamente der Kampagne anschließen.

Hinweise:

Der Zugang zum Schriftzug #WeRemember erfolgt über den Zentralen Besuchereingang (Eingang West) des Reichstagsgebäudes.

Medienvertreter benötigen eine gültige Akkreditierung des Deutschen Bundestages. Bitte beachten Sie die Allgemeinverfügung zum Infektionsschutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2022/pm-220111-allgemeinverfuegung-876396