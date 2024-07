Eine Delegation aus Mitgliedern des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (AwZ) des Deutschen Bundestages reist vom 07. bis 14. Juli 2024 nach Ghana und Benin. Geleitet wird die Delegation vom amtierenden Vorsitzenden des AwZ, Abg. Dr. Christoph Hoffmann (FDP). Weitere Delegationsteilnehmer sind die Abgeordneten Dr. Karamba Diaby (SPD), Volkmar Klein (CDU/CSU), Erwin Rüddel (CDU/CSU), Ottmar von Holtz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Dietmar Friedhoff (AfD).

Die deutsche Delegation beabsichtigt, in politischen Gesprächen und Begegnungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Regierungen und Parlamente, bei Treffen mit den in die Projekte eingebundenen lokalen Gemeinden und durch Projektbesichtigungen, einen Überblick über die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) vor Ort zu gewinnen. Zugleich soll die Arbeit der bilateralen Zusammenarbeit in Ghana und Benin bestätigt werden; dazu wird es auch Gespräche mit den Durchführungsorganisationen, der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), geben. Den Abgeordneten ist auch die Begegnung mit der Zivilgesellschaft in den Partnerländern der deutschen EZ wichtig, und deshalb finden in beiden Ländern Rundtischgespräche zum Thema „Menschenrechte“ statt.

Deutschland ist für Ghana zweitgrößter Geber in der bilateralen EZ. Das aktive Portfolio des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) umfasst 813 Millionen Euro und beinhaltet folgende drei Aktionsfelder: 1. Klima und Energie, Just Transition: Zu den Programmpunkten der Abgeordneten gehört der Besuch einer Solaranlage im Industriepark in Tema. 2. Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Ausbildung und Beschäftigung: DTRT Apparel Ltd. ist der größte Bekleidungshersteller in Westafrika. Das Unternehmen beschäftigt 5 000 Vollzeitmitarbeitende; der Frauenanteil liegt bei 70 Prozent. Die Delegation wird die in Accra angesiedelte Firma besuchen, die mit Darlehen der KfW unterstützt wird. 3. Frieden und gesellschaftlicher Zusammenhalt: Man wird zu diesem Kernthema mit der Verwaltung von Ga South ins Gespräch kommen. Außerdem wird es einen Erfahrungsaustausch mit deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geben, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Ghana verbringen.

Ein Aktionsfeld der deutschen EZ in Benin ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, und dazu wird die Delegation das GIZ-Vorhaben „Sanctuaire de singes“ besuchen, bei dem es darum geht, waldreiche Landschaften zu schützen und wiederherzustellen. Resilienzstärkung ist ebenfalls ein Thema beim Besuch der Gemeinde Ouidah. Schließlich wird die Delegation über die Umsetzung des Themenschwerpunktes „Bildung und Ausbildung“ an der Landwirtschaftsschule in Sekou diskutieren.