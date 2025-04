Bundestagspräsidentin Julia Klöckner begibt sich zur Beisetzung von Papst Franziskus an diesem Samstag nach Rom. Sie wird dort an der Seite des Bundespräsidenten und gemeinsam mit den übrigen Verfassungsorganen die Bundesrepublik vertreten.

Bereits am Montag hatte die Bundestagspräsidentin in einer persönlichen Kondolenz an Kardinaldekan Giovanni Battista Kardinal Re den verstorbenen Papst gewürdigt: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw17-kondolenz-franziskus-lang-1063356

Zum Gedenken ordnete die Präsidentin für den Tag der Beisetzung des verstorbenen Papstes Trauerbeflaggung auf allen Liegenschaften des Deutschen Bundestages an. Bereits nach Bekanntwerden des Todes wehten die Flaggen am Dienstag auf dem Reichstagsgebäude und den übrigen Gebäuden des Bundestages auf Halbmast.