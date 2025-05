Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wird am Sonntag in Rom an der Amtseinführung von Papst Leo XIV. teilnehmen. Sie wird dort den Deutschen Bundestag vertreten und reist zusammen mit Bundeskanzler Friedrich Merz.

Zur Amtseinführung von Papst Leo XIV. erklärt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner:

„Das Konklave hat mit der Wahl von Papst Leo XIV. ein kraftvolles Zeichen der Entschlossenheit und Einheit gesetzt. Dem neuen Papst wünsche ich für die Ausübung dieser bedeutsamen Aufgabe viel Weisheit, Stärke und Gottes Segen. Die katholische Kirche steht als Weltkirche vor vielfältigen Erwartungen und Ungleichzeitigkeiten. Dass sie nun von einer Persönlichkeit geführt wird, die als Brückenbauer gilt, Orientierung biete kann und aktiv den Dialog mit der Gesellschaft sucht, das passt genau in diese Zeit.“