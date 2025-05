Bundestagsvizepräsidentin Ortleb begrüßt am 15. Mai 2025 rund 320 junge US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner im Deutschen Bundestag. Die Gäste sind Stipendiatinnen und Stipendiaten des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP), einer gemeinsamen Initiative des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Im Rahmen ihres Besuchs nehmen sie zunächst an einer Plenarsitzung des Bundestages teil. Anschließend diskutieren sie mit Bundestagsvizepräsidentin Ortleb, dem Geschäftsträger a. i. der US-Botschaft in Berlin, Alan Meltzer, sowie mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages über aktuelle politische Themen.

Weitere Informationen zum PPP unter: www.bundestag.de/ppp

Programmablauf:

15.00 bis 15.45 Uhr (Tribünen Plenarsaal) Teilnahme an der Plenarsitzung des Deutschen Bundestages

16.15 bis 17.15 Uhr (Paul-Löbe-Haus Ausschusssäle) Diskussionsrunden mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages über aktuelle politische Themen (nicht presseöffentlich)

17.20 bis 18.00 Uhr (Halle Paul-Löbe-Haus) presseöffentlich

• Begrüßung und Moderation durch Dr. Silke Albin, Leiterin der Abteilung Außenbeziehungen, Europa und Analyse

• Grußwort der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Josephine Ortleb, MdB

• Grußwort des Geschäftsträgers a. i., US-Botschaft Berlin, Alan Meltzer

• Gelegenheit für Fragen und Diskussion

18.00 bis 19.30 Uhr (Halle Paul-Löbe-Haus) Gelegenheit zum Treffen mit Patenabgeordneten/Buffet-Imbiss