Die Bundestagspräsidentin hat heute in Berlin zusammen mit den Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des Bundestags die Petition „phoenix muss bleiben!“ entgegengenommen, die zum Zeitpunkt der Übergabe von rund 130.000 Personen unterzeichnet wurde. Die Bundestagspräsidentin ist selbst Erstunterzeichnerin des Bürgerbegehrens - sie betont:

„Phoenix ist unser Demokratiesender. Er ist das Schaufenster für die Bürgerinnen und Bürger in den Bundestag - mehrere hundert Stunden im Jahr berichtet er live und ungekürzt aus dem Parlament. Mit seiner umfassenden Berichterstattung zur Arbeit der Regierung, des Parlaments und weiterer Institutionen trägt phoenix maßgeblich zur politischen Meinungs- und Willensbildung bei. Gerade in unserer polarisierten Zeit ist das aus meiner Sicht unverzichtbar. Mehr noch, ich halte es für eine zwingende Notwendigkeit, dass gerade dieses Angebot fortbesteht. Dem Informationsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kommt der Sender in besonderem Maße nach und trägt zu seiner Akzeptanz und Finanzierung bei.“