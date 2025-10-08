Öffentliche Anhörung des Innenausschusses zum Einsatz von Tasern durch Vollzugsbeamte des Bundes
Zeit:
Montag, 13. Oktober 2025
,
12.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 600
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes
BT-Drucksache 21/1502
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/inneres/anhoerungen/1113426-1113426
