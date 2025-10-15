Eine Delegation des Finanzausschusses, des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie des Bundesrates wird in der Zeit vom 15. bis zum 19. Oktober 2025 zu den Jahresversammlungen von IWF und Weltbank nach Washington D.C. (USA) reisen.

Leiter der Delegation ist der amtierende Vorsitzende des Finanzausschusses, Abg. Christian Görke (Die Linke). Die weiteren Delegationsmitglieder sind die Abgeordneten Dr. Inge Gräßle und Dr. Philip Hoffmann (beide CDU/CSU), Kay Gottschalk und Dirk Brandes (beide AfD), Dr. Moritz Heuberger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Doris Achelwilm (Die Linke). Vonseiten des Bundesrates nehmen die Finanzminister Dr. Danyal Bayaz (Baden-Württemberg) und Björn Fecker (Bremen) teil.

Die Delegation wird an den Jahresversammlungen der Weltbank und des IWF teilnehmen und sich im Rahmen der Konferenz über aktuelle finanz- und entwicklungspolitische Themen informieren. Hierzu sind neben Gesprächen mit Repräsentanten der Bretton Woods Organisationen auch Termine mit Vertretern der Banken- und Finanzbranche und verschiedener zivilgesellschaftlichen Organisationen geplant.

Ergänzend sind bilaterale Gespräche mit Vertretern deutscher Unternehmen in den USA sowie mit Repräsentanten der US-Administration vorgesehen, unter anderem dem Finanzministerium (Treasury) und der Börsenaufsicht SEC. Kurze De-Briefings mit den ebenfalls an der Herbsttagung teilnehmenden und fachlich zuständigen Ministern Klingbeil und Alabali Radovan runden das Programm ab.

