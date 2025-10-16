Eine Delegation des Deutschen Bundestages wird vom 18. bis 23. Oktober 2025 an der 151. Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) in Genf teilnehmen.

„Einhaltung humanitärer Grundsätze und Unterstützung humanitärer Maßnahmen in Krisenzeiten“ lautet das Thema der Generaldebatte. Angesichts von mehr als 120 bewaffneten Konflikten weltweit und wachsender humanitärer Herausforderungen kommt Parlamenten eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung globaler Krisen zu. Sie setzen humanitäre Grundsätze in nationale Gesetze um, kontrollieren Regierungshandeln, stellen Ressourcen bereit und können den Schwächsten eine Stimme geben. Durch Dialog, parlamentarische Diplomatie und inklusive Entscheidungsfindung trägt die Interparlamentarische Union dazu bei, dass multilaterale Werte wie Solidarität und die Achtung einer regelbasierten internationalen Ordnung in Krisenzeiten Bestand haben.

Für die Bundestagsdelegation wird die Abgeordnete Claudia Roth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) in der Generaldebatte sprechen.

Der Delegation des Deutschen Bundestages gehören darüber hinaus Ellen Demuth (CDU/CSU), Dr. Malte Kaufmann und Stefan Keuter (beide AfD) sowie Katrin Fey (Die Linke) an. Die Abgeordnete Dr. Lena Gumnior (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) wird über den in der IPU-Satzung vorgesehenen Sondersitz für junge Parlamentarier an der Versammlung teilnehmen.

Der Direktor beim Deutschen Bundestag, Staatssekretär Paul Göttke, nimmt an der parallel stattfindenden Sitzung der Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) teil.

Weitere Informationen sowie die zur 151. Versammlung der IPU veröffentlichten Texte sind auf der Internetseite www.ipu.org/event/151st-ipu-assembly-and-related-meetings zu finden.

