Öffentliche Anhörung der Enquete-Kommission: „Der Rechtsstaat unter Pandemiebedingungen: IfSG, Grundrechte und Eigenverantwortung“
Zeit:
Montag, 3. November 2025
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900
Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ führt eine öffentliche Anhörung zu folgendem Thema durch:
„Der Rechtsstaat unter Pandemiebedingungen: IfSG, Grundrechte und Eigenverantwortung“
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ee01/anhoerungen/1117728-1117728
Hinweis:
