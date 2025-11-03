Die Ausstellung „Gesetz zum Leben“ im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages beleuchtet ein wenig bekanntes Kapitel deutscher Einwanderungspolitik: Nach dem Zerfall der Sowjetunion entschloss sich Deutschland im Jahr 1991, jüdische Flüchtlinge aus den Nachfolgestaaten im Rahmen des sogenannten Kontingentflüchtlingsverfahrens aufzunehmen. Es ermöglichte die Aufnahme aus humanitären Gründen ohne ein individuelles Asylverfahren: Mehr als 200.000 Menschen kamen in den folgenden Jahren nach Deutschland.

In der Ausstellung erzählen die Betroffenen von Ankunft und Ablehnung, von Neubeginn und Identitätssuche. Die Ausstellung zeigt emotionale Gemälde, persönliche Gegenstände und Dokumente sowie künstlerische Installationen. Auch der politische Prozess in der Bundesrepublik und in den letzten Monaten der DDR wird eingehend dargestellt. An interaktiven Stationen kann sich der Besucher ausführlich informieren.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: „Zunehmender Antisemitismus bei uns in Deutschland führt dazu, dass die jüdischen Zuwandererfamilien von einst heute an Auswanderung denken. Dagegen müssen wir angehen. Denn wo Antisemitismus wieder feste Wurzeln schlägt, wird das Fundament unserer Demokratie angegriffen. Die Aufnahme jüdischer Kontingentflüchtlinge war und ist ein bedeutendes Zeichen deutscher Verantwortung und Verpflichtung. Mit der Ausstellung im Deutschen Bundestag würdigen wir den Beitrag der jüdischen Zuwanderer zu unserem Zusammenleben – sie haben unser Land kulturell, sozial, wirtschaftlich, wissenschaftlich und menschlich bereichert. Ihren bewegenden Geschichten wollen wir Gehör verschaffen, deutlich machen, dass jüdisches Leben selbstverständlich zu Deutschland gehört.“

Die Ausstellung ist vom 12. November bis 10. Dezember 2025 in der Halle des Paul-Löbe-Hauses zu sehen.

