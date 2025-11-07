Öffentliches Fachgespräch unter Teilnahme des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, zum Thema

„Filmstandort Deutschland: Filmförderung, Kinoförderung, Filmerbe“

mit

AG Kino ‒ Gilde deutscher Filmkunsttheater

Dr. Christian Bräuer

Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten ‒ Film, Fernsehen und Audiovisuelle Medien (Produktionsallianz)

Michelle Müntefering

Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Prof. Dr. Jens-Ole Schröder

Bitkom ‒ Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien

Dr. Wolf Osthaus

HDF KINO ‒ Hauptverband Deutscher Filmtheater

Carolin Lindenmaier

SPIO ‒ Spitzenorganisation der Filmwirtschaft

Peter Schauerte

VAUNET ‒ Verband Privater Medien

Daniela Beaujean

ver.di ‒ Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Matthias von Fintel

Filmförderungsanstalt (FFA)

Peter Dinges

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a22_kultur/oeffentliche_sitzungen/1123506-1123506



