Öffentliches Fachgespräch des Ausschusses für Kultur und Medien zum Filmstandort Deutschland
Zeit:
Mittwoch, 12. November 2025
,
14.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.400
Öffentliches Fachgespräch unter Teilnahme des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, zum Thema
„Filmstandort Deutschland: Filmförderung, Kinoförderung, Filmerbe“
mit
AG Kino ‒ Gilde deutscher Filmkunsttheater
Dr. Christian Bräuer
Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten ‒ Film, Fernsehen und Audiovisuelle Medien (Produktionsallianz)
Michelle Müntefering
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Prof. Dr. Jens-Ole Schröder
Bitkom ‒ Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien
Dr. Wolf Osthaus
HDF KINO ‒ Hauptverband Deutscher Filmtheater
Carolin Lindenmaier
SPIO ‒ Spitzenorganisation der Filmwirtschaft
Peter Schauerte
VAUNET ‒ Verband Privater Medien
Daniela Beaujean
ver.di ‒ Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Matthias von Fintel
Filmförderungsanstalt (FFA)
Peter Dinges
