Der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages reist vom 16. bis 20. November 2025 zu Gesprächen auf politischer, Verwaltungs- und Wirtschaftsebene nach Wien und Innsbruck.

Ein zentrales Thema ist die Infrastrukturplanung, -genehmigung und -finanzierung für die Verkehrsträger Schiene und Straße. Dazu führen die Abgeordneten Gespräche mit Vertretern des österreichischen Parlaments und der Regierung. Die unternehmerische Perspektive wird dann in Gesprächen mit der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) und den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) beleuchtet. Vor dem Hintergrund der in Deutschland geführten Reformdiskussionen bezüglich Planung, Genehmigung und Finanzierung der Infrastrukturvorhaben wird es um die Frage gehen, was sich hierzulande aus den in Österreich praktizierten Modellen und Methoden lernen lässt.

Die Delegation besichtigt bei Gesprächen mit der Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE die Baustelle des Tunnels. Weitere Treffen gelten Fragen des öffentlichen Personennahverkehrs und der lokalen Infrastrukturplanung, unter anderem mit den „Wiener Linien“, die 2012 als eines der ersten Nahverkehrsunternehmen ein günstiges Flatrate-Ticket als Jahreskarte eingeführt hatten.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Tarek Al-Wazir (Ltg.), Victoria Broßart (beide BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Henning Rehbaum, Alexander Jordan (beide CDU/CSU), Lars Haise (AfD) und Anja Troff-Schaffarzyk (SPD).

