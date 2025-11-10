Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Menschenrechte zum Thema „Desinformation“
Mittwoch, 12. November 2025
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 200
Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Desinformation durch autokratische Staaten mit dem Ziel der Schwächung von Demokratie und Bedrohung der Menschenrechte“.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a17_menschenrechte/anhoerungen/1118120-1118120
