Anhörung des Gesundheitsausschusses zu Leistungskürzungen in der Pflege
Zeit:
Mittwoch, 3. Dezember 2025
,
16.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300
Öffentliche Anhörung zum
Antrag der Abgeordneten Evelyn Schötz, Nicole Gohlke, Dr. Michael Arndt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
Keine Leistungskürzungen in der Pflege
BT-Drucksache 21/2216
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1127052-1127052
