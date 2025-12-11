Öffentliche Anhörung des Wirtschaftsausschusses zu Straftatbeständen bei Verstößen gegen EU-Sanktionen
Zeit:
Mittwoch, 17. Dezember 2025
,
8.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union
BT-Drucksache 21/2508
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a09_wirtschaft/wp21_a09_Anhoerungen/1129472-1129472
Hinweise:
