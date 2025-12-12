Öffentliche Anhörung des Kulturausschusses zur Gedenkstättenkonzeption des Bundes
Zeit:
Mittwoch, 17. Dezember 2025
,
15.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.400
Öffentliche Anhörung zu den Vorlagen:
a) Unterrichtung durch die Bundesregierung
Konzeption des Bundes für die Gedenkstätten zur Aufarbeitung der NS-Terrorherrschaft und der SED-Diktatur
BT-Drucksache 21/2910
b) – vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Ausschuss –
Antrag der Abgeordneten Marlene Schönberger, Katrin Göring-Eckardt, Awet Tesfaiesus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Für eine plurale Gedenkarbeit der Gegenwart – Die im November 2024 vorgelegte Novellierung des Gedenkstättenkonzepts umsetzen
BT-Drucksache 21/3032
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a22_kultur/oeffentliche_sitzungen/1131998-1131998
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Das Ausschusssekretariat bittet interessierte Medienvertreter um Anmeldung unter kulturausschuss@bundestag.de.
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.