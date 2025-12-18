Die Akkreditierungsstelle des Deutschen Bundestages ist von Dienstag, 23. Dezember 2025, bis Freitag, 2. Januar 2026, geschlossen.

Ab Montag, 5. Januar 2026, hat die Akkreditierungsstelle wieder zu folgenden Uhrzeiten geöffnet:

Montag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 15 Uhr Dienstag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr Mittwoch 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr Donnerstag 8 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr Freitag 9 bis 12 Uhr

Hinweis:

Fristgerecht beantragte Jahresakkreditierungen werden ab 7. Januar 2026 ausgestellt.

Die Jahresakkreditierung 2025 ist noch bis Ende Februar 2026 gültig.