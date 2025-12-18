18. Dezember 2025 Presse

Akkreditierungsstelle vom 23. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 geschlossen

Die Akkreditierungsstelle des Deutschen Bundestages ist von Dienstag, 23. Dezember 2025, bis Freitag, 2. Januar 2026, geschlossen.

Ab Montag, 5. Januar 2026, hat die Akkreditierungsstelle wieder zu folgenden Uhrzeiten geöffnet:

Montag

9 bis 13 Uhr und 14 bis 15 Uhr

Dienstag

9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Mittwoch

9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Donnerstag

8 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Freitag

9 bis 12 Uhr

Hinweis:
Fristgerecht beantragte Jahresakkreditierungen werden ab 7. Januar 2026 ausgestellt. 
Die Jahresakkreditierung 2025 ist noch bis Ende Februar 2026 gültig.