18. Dezember 2025 Presse
Akkreditierungsstelle vom 23. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 geschlossen
Die Akkreditierungsstelle des Deutschen Bundestages ist von Dienstag, 23. Dezember 2025, bis Freitag, 2. Januar 2026, geschlossen.
Ab Montag, 5. Januar 2026, hat die Akkreditierungsstelle wieder zu folgenden Uhrzeiten geöffnet:
Montag
9 bis 13 Uhr und 14 bis 15 Uhr
Dienstag
9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Mittwoch
9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Donnerstag
8 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Freitag
9 bis 12 Uhr
Hinweis:
Fristgerecht beantragte Jahresakkreditierungen werden ab 7. Januar 2026 ausgestellt.
Die Jahresakkreditierung 2025 ist noch bis Ende Februar 2026 gültig.