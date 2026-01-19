Anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus eröffnet Bundestagspräsidentin Julia Klöckner die Ausstellung „An eine Zukunft glauben. Jüdische Biografien in der parlamentarischen Gründergeneration nach 1945“.

Mit dieser Ausstellung erinnert der Deutsche Bundestag zum ersten Mal an die Schicksale von Abgeordneten, die als Jüdinnen und Juden oder wegen ihrer jüdischen Herkunft verfolgt wurden, und würdigt ihr Wirken in den kontroversen Debatten um deutsche Schuld und bleibende Verantwortung. Die Ausstellung fragt zugleich, wie in den beiden deutschen Staaten über Verfolgung, Schuld und Verantwortung gesprochen und wo geschwiegen wurde.

Präsentiert werden Dokumente und Fotos, Ausschnitte aus Debatten, aber auch historische Objekte und Audio-Interviews mit Nachfahren der dargestellten Politikerinnen und Politiker.

Ablauf der Eröffnungsveranstaltung:

Begrüßung durch die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner

Grußwort des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster

Gespräch zwischen Bundesministerin Karin Prien, Gregor Gysi MdB, dem früheren Abgeordneten Jerzy Montag sowie Nina Ruge als Nachfahrin der jüdischen Parlamentarierdynastie Riesser zum Thema: „Welche Rolle spielt für Sie persönlich die eigene jüdische Familiengeschichte? Und was bedeutete der Holocaust für die Präsenz von Juden in der deutschen Politik?“ Moderation: Sharon Adler

Einführung in die Ausstellung: Dr. Hilmar Sack (Bundestagsverwaltung, Wissenschaftliche Dienste)

Eine Presseführung durch die Ausstellung findet am Montag, 26. Januar um 12.00 Uhr statt. Bitte melden Sie sich unter pressereferat@bundestag.de an.

