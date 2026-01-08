Öffentliche Anhörung zum

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes

BT-Drucksache 21/3061

b) Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Keine Sonderrolle für Medizinalcannabis

BT-Drucksache 21/773

