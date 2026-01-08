Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses zum Medizinal-Cannabis
Zeit:
Mittwoch, 14. Januar 2026
,
16.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300
Öffentliche Anhörung zum
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes
BT-Drucksache 21/3061
b) Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
Keine Sonderrolle für Medizinalcannabis
BT-Drucksache 21/773
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1134474-1134474
Hinweise:
