9. Januar 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Menschenrechtsausschusses zur Menschenrechtspolitik der Bundesregierung
Zeit:
Mittwoch, 14. Januar 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 200
Öffentliche Anhörung zur
Unterrichtung durch die Bundesregierung
16. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik
BT-Drucksache 20/14480
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a17_menschenrechte/anhoerungen/1129036-1129036
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.