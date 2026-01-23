Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses zum „Intelligente-Verkehrssysteme-Gesetz (IVS)“
Zeit:
Montag, 26. Januar 2026
,
13.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und die Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt
BT-Drucksache 21/2999
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/verkehr/sitzungen/1135370-1135370
