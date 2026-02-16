Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zur Grundsicherung
Zeit:
Montag, 23. Februar 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Europassaal 4.900
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
BT-Drucksache 21/3541
Es werden auch weitere Vorlagen behandelt, die Sie der Tagesordnung entnehmen können.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a11_arbeit_soziales/anhoerungen/1145706-1145706
