Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses zum Straßenverkehrsgesetz
Zeit:
Montag, 23. Februar 2026
,
13.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600
Öffentliche Anhörung zum
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
BT-Drucksache 21/3505
b) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Parken fair gestalten – Nachhaltig, digital und sozial gerecht
BT-Drucksache 21/3610
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/verkehr/sitzungen/1135916-1135916
Hinweise:
