Öffentliche Anhörung zum

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

BT-Drucksache 21/3505

b) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Parken fair gestalten – Nachhaltig, digital und sozial gerecht

BT-Drucksache 21/3610

